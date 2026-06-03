Lolita Flores se define como "una gitana privilegiada": "No me puedo meter en la piel de los que han estado perseguidos y maltratados"

Lolita Flores recuerda en La Noche de Aimar su infancia "inmensamente feliz" como hija de Lola Flores y Antonio González. Además, la artista se define como una "gitana privilegiada" y reflexiona sobre el racismo, el clasismo y la educación.

La artista -como merecidamente a ella le gusta definirse- Lolita Flores repasa algunos de los momentos más personales de su vida durante su entrevista con Aimar Bretos en La Noche de Aimar, el nuevo programa de laSexta, empezando, como no podía ser de otra manera, por el principio.

"He tenido una infancia muy feliz, inmensamente feliz. He sido una niña normal, sabiendo quiénes eran mis padres", afirma la hija de Lola Flores y Antonio González 'El Pescaílla'. Lolita recuerda que, como todos, acudía al colegio, hacía novillos, salía con sus amigas y trataba de llegar a casa más tarde de la hora permitida sin que su padre se enterara, y subraya que vivió una infancia, adolescencia y juventud similares a las de cualquier otra chica de su generación, aunque marcadas por la popularidad de sus padres y por el hecho de que comenzó su carrera artística a los 17 años.

También reflexiona sobre su identidad como mujer gitana, pero también nacida en el seno de la familia Flores. "Yo soy una gitana privilegiada y eso lo tengo que decir a boca llena", señala. "No me puedo meter en la piel de los gitanos que han estado perseguidos, excluidos y maltratados", afirma, aunque recuerda que en alguna ocasión ha sufrido comentarios racistas durante su etapa escolar.

La artista relaciona esta reflexión con la realidad que muestra 'Mallorca Confidential', la película que actualmente presenta en la que da la vida a una matriarca de la droga, y aprovecha para denunciar que el clasismo y el racismo continúan presentes en la sociedad. Aun así, Lolita defiende que gran parte de esos prejuicios tienen su origen en la educación recibida desde la infancia: "Es un problema de educación generacional".

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