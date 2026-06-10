Juan Echanove recuerda emocionado a Verónica Forqué: "Fue un ser de luz, de lo mejor que ha tenido esta profesión"

El actor rememora a su compañera de reparto en 'Bajarse al moro' durante su entrevista con Aimar Bretos y reflexiona sobre las dificultades que han afrontado históricamente las mujeres en el mundo de la interpretación.

Juan Echanove protagonizó junto a Antonio Banderas, Aitana Sánchez-Gijón y Verónica Forqué la película 'Bajarse al moro' (1988), dirigida por Fernando Colomo. Un recuerdo que Aimar Bretos ha recuperado mostrando al actor un fotograma de aquella cinta.

"La vista se me va a Vero, a Aitana y Antonio, que son amigos, con los que he compartido. Pero sobre todo a Vero, un ser de luz, es de lo mejor que ha tenido esta profesión", afirma Echanove emocionado, lamentando que, pese a los momentos hermosos que ofrece la interpretación, se trata de una profesión "muy dura". Una dureza que, según dice, "ha sido todavía mayor para las mujeres". "Porque han sido más manipulables toda la vida, las han manipulado mucho. Las han maltratado mucho", señala.

Pese a que "la situación está cambiando en los últimos años", recuerda que durante décadas muchas actrices tuvieron que enfrentarse a comportamientos inaceptables. "Venimos de una etapa en donde ser mujer y trabajar en esta profesión implicaba que mucha gente se tomaba libertades y cometía faltas de respeto", explica a Aimar Bretos.

"Ha sido una situación heroica para muchas de ellas porque han tenido que defenderse de muchas situaciones complejas. Me alegro de que esté desapareciendo", concluye el actor.

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