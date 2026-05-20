Jesús Vázquez recuerda el caso Arny: "Mi madre murió sin saber que yo era inocente y eso lo llevo ahí"

En La Noche de Aimar, Jesús Vázquez se sincera sobre uno de los episodios más duros de su vida, la repercusión del caso Arny y el dolor personal que arrastra: "Nunca estuve en ese puto bar y me hicieron daño siendo inocente. Al que me hizo mal, le deseo mal".

"¿Restañaste todas las heridas con tu madre?", le pregunta Aimar Bretos. "Me queda una", admite con dolor Jesús Vázquez, poniendo sobe la mesa el caso Arny. "Fue una infamia enorme que se hizo contra nosotros, un intento de acallar esa ansia de libertad que teníamos la comunidad y de derechos...Mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso lo llevo ahí".

A raíz de eso, hablan sobre trabajar el perdón. "Lo he trabajado mucho, pero últimamente la terapeuta me ha dicho que tampoco tengo que ser tan happy-flower y perdonarlo todo...La gente que te ha hecho daño a conciencia, y ahí hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante, ¡que les jodan, ojalá tengan la peor de las suertes y estén pasando una vida de mierda!". "Y es liberador, porque me hicieron daño siendo inocente. Al que me hizo mal, le deseo mal", zanja Vázquez.

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