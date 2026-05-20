Jesús Vázquez habla abiertamente de ir a terapia con Aimar Bretos: "He tenido que pedir ayuda bastantes veces"

En La Noche de Aimar, Jesús Vázquez se sincera sobre la presión de mantenerse vigente tras más de tres décadas de carrera, la importancia de la salud mental y el uso que hace de las redes sociales: "Tengo un perfil anónimo para bichear".

La emoción por entrar en un plató para Jesús Vázquez, primer invitado de esta noche en el programa de Aimar Bretos, "no se pasa"; incluso "puede ir a más". Así arranca su entrevista en La Noche de Aimar.

"Con los años, uno es más responsable y, cuando tienes un 'background' de mucho trabajo, impone cada vez más. Es como si tuvieras que demostrar que estás al mismo nivel que hace 36 años, cuando empecé", confiesa el presentador televisivo, que aprovecha para hacer un alegato a favor de la salud mental al hablar sobre ese "tener que demostrar" constante.

"He tenido que pedir ayuda bastantes veces en la vida, pero lo defiendo muchísimo. En el fondo, 'seguir demostrando', es una responsabilidad que uno se pone a sí mismo: seguir igual de bien a pesar de todo lo que he hecho y de todo lo que ha pasado. Y pesa. Cuando tenía 20 o 30 años iba más a lo loco; hacía los programas e incluso me iba de fiesta un rato, y ahora ni se me ocurre. Me preparo como un atleta", asegura Vázquez.

Sobre el peso de las redes sociales y cómo convive con ellas, el presentador asegura que "tiene una página oficial", pero que "no está todo el día metido viendo 'likes'". "Es una forma de enseñar mi trabajo y también de mostrar a la gente que me quiere cómo me va la vida", explica, antes de confesar que también "tiene un alias anónimo" para "bichear".

"El mío tiene un nombre que no tiene nada que ver con el mío, sin foto, y desde ahí comento otras cosas, incluso de política. Me meto en debates y defiendo posturas, ¡como nadie sabe quién soy!", admite el presentador.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Vuelve a ver La Noche de Aimar en atresplayer.com