"La gente no quiere un país con una sola idea": Jesús Vázquez carga contra los discursos excluyentes

En La Noche de Aimar, Jesús Vázquez aborda el auge de los discursos ultraconservadores en Europa, defiende la pluralidad territorial de España y se declara abiertamente republicano: "La persona de mayor poder institucional la tenemos que elegir".

Preguntado por Aimar Bretos sobre el riesgo de que "nos vuelvan a meter en el armario", Jesús Vázquez se muestra contundente al analizar la situación política y social en algunos países europeos.

"¿Qué te parece Hungría? ¿Orbán? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en tantos otros países donde sigue siendo delito? ¿Quién se va a hacer fotos con Orbán? ¿Quién presume de ser amigo de Orbán? Ha caído estrepitosamente, porque la gente no quiere eso, la gente no quiere un país con una sola idea, que sea pensamiento vertical. Hay tantos pensamientos en este país, y somos tan ricos, tenemos identidades muy diferentes y somos muy diversos", asegura Vázquez.

"Yo, que conozco Cataluña, sé que es muy diferente a nosotros; Euskadi, Galicia... tienen su propia identidad y su propia lengua y eso hace que merezcan ser tratados como tal. Me parece que tenemos un modelo autonómico muy avanzado, pero también entiendo a la gente que se siente como Rufián, a quien le tengo mucha admiración porque me parece un gran orador político. No soy de Esquerra, sí republicano. Ellos se sienten otra nación, entonces hay que sentarse y hablar".

"Soy muy republicano. Roberto, mi marido, es mi único rey, mi nación, mi casa, mi hogar y mi bandera. No creo en la monarquía. La persona de mayor poder institucional la tenemos que elegir, no tiene que venir heredada. Y, visto lo visto, tampoco tenemos grandes ejemplos a los que agarrarnos", confiesa Vázquez.

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