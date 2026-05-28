Juan y Medio convierte el entierro de su padre en una reflexión vital: "Fue una reunión, si lo llego a saber le digo que se muera más veces"

Aimar Bretos recuerda una frase que el propio Juan y Medio había pronunciado tiempo atrás sobre el entierro de su padre donde aseguró que se lo habían "pasado estupendamente". "¿Me voy a poner triste en una reunión provocada por mi padre? ¡Si yo lo llego a saber le digo que se muera más veces!", ríe.

Juan y Medio, segundo invitado de La Noche de Aimar, deja claro que su manera de entender la vida pasa inevitablemente por el humor. Incluso cuando se habla de temas delicados como la muerte.

El comunicador comienza recordando el origen de su famoso mote. "Hay mucha gente que se piensa que me llamo Juan y Medio", bromea el almeriense, detallando que fue la madre de un amigo quien empezó a llamarle así porque siempre "estaba por medio, estorbando". "Le dije: 'última vez que me llamas así', y de esto hace ya 40 años", reconoce entre risas.

Juan y Medio también reflexiona sobre las críticas y la imposibilidad de gustarle a todo el mundo. "No eres una moneda de oro", explica el presentador andaluz, citando un consejo que recibió de niño. Aun así, reconoce que nunca le resulta indiferente escuchar comentarios negativos sobre él.

Me gusta el humor, me gusta quitarle importancia a tantas cosas que no la tienen. Es un prisma, un filtro, y digieres mejor la realidad y la expulsas de tu cuerpo de otra manera", comenta el comunicador.

Aimar Bretos recuerda entonces una frase que el propio Juan y Medio había pronunciado tiempo atrás sobre el entierro de su padre donde aseguró que se lo habían "pasado estupendamente".

"Tu padre ha muerto, no se va a enterar de nada. Lo que sucede a partir de ahora es una situación tuya y de tu familia", profundiza Juan y Medio, explicando que, pese al dolor de la pérdida, aquel día terminó convirtiéndose en una "reunión" llena de afecto entre familiares y amigos de toda la vida.

"Me encuentro a la gente que más le ha querido, cariñosos, con los ojos rojos, a mi madre bastante entera, sentada y atendiendo a todo el mundo, a mis hermanos, que cada uno es un parque temático. A mis amigos de toda la vida. ¿Yo me voy a poner triste? Es una reunión provocada por mi padre, ¡si yo lo llego a saber le digo que se muera más veces! Charlaríamos, gastaríamos mas bromas", zanja entre risas el almeriense.

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