Belén Rueda, sobre su carácter de "esperanza activa": "Parece que la que que es positiva es idiota, pero tiendo a olvidar situaciones malas"

"Tiendo a olvidar los momentos malos que no es uno concreto sino una situacion tremenda", explica Belén Rueda, que destaca cómo, por ejemplo, sus hermanos a veces le recuerdan situaciones malas y de "desesperación" que ha vivido y se le habían olvidado.

Belén Rueda protagoniza con Aimar Bretos esta entrevista llena "de paz" en la que "abre el corazón". La conocida actriz, de películas tan exitosas como 'El Orfanato', recuerda con el periodista el fallecimiento de su hija María cuando tan solo era un bebé: "Con 32 años perdió a mi hija y mis papás desaparecieron demasiado pronto y hay un momento en el que dices, 'ya, ya no me toca más'".

"Parece que, de repente, la vida se enreda y esta el, o estar enfadado con la vida todo el tiempo o intentar descubrir hacia dónde puedes descubrir eso para tener curiosidad por otras cosas, otras cosas no quiere decir otro mundo", explica la actriz, que reflexiona en el vídeo: "Yo creo que los que no están viven entre nosotros, no de una forma sobrenatural sino en nuestro recuerdo",

"Creo que de alguna manera viven en nosotros y la muerte nos ayuda a entender también que tenemos que aprovechar el momento", destaca Belén Rueda, que recuerda a su hija María: "Si yo pudiera traerla no dudaría ni medio segundo, pero no la puedo traer y busco de alguna manera alguna razón para poder entender por qué la vida es así". Además, la actriz destaca que le "ha enseñado muchas cosas": "Su recuerdo viene a mí para recordarme que estoy viva".

Por último, Aimar Bretos pregunta a Belén Rueda sobre cuánto le duró la fase del duelo en la que no podía hablar, que tiene un carácter "de esperanza activa". "Parece que la que es positiva es idiota y, encima, soy rubia, pero tiendo a olvidar los momentos malos, que no es uno concreto sino una situación tremenda", explica Rueda, que recuerda que, de hecho, hablando con sus hermanos son ellos los que le recuerdan "esos momentos": "Hay cosas y situaciones que había olvidado, situaciones de desesperación y de injustica con la vida".

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