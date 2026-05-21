Manuel Carrasco explica a Aimar Bretos que le da miedo que sus hijos vivan "demasiado bien": "Me asusta, necesito que valoren las cosas"

"Espero que crezcan con buenos valores y, a veces, me da miedo que estén demasiado bien", explica Manuel Carrasco sobre sus hijos, de los que detalla: "Eso me asusta a veces, necesito que ellos valoren las cosas".

Manuel Carrasco recuerda en este vídeo con Aimar Bretoscómo le marcaron los naufragios que sufrió su pueblo, Isla Cristina, cuando era pequeño: "Era jodido, de pequeño viví bastantes naufragios, especialmente, en mi barrio". "Es una tristeza que llevo en mí desde siempre", confiesa el artista, que destaca que tiene "recuerdos de los lamentos de la vecinas llorando porque se habían muerto sus hijos o sus maridos".

Además, Manuel Carrasco recuerda que su madre le "llevaba a todos los entierros": "Lo tengo grabado, normalmente era gente joven y recuerdo los velatorios en las casas...". "Lo digo y me provoca... es algo que marcó mi infancia y que tengo ahí", desvela emocionado el cantante, que confiesa que "es una imagen muy fuerte": "Es como una nube negra que me acompaña y que en mi pueblo hemos tenido siempre".

Preguntado por Aimar Bretos sobre si está intentando proteger a sus hijos de que tengan recuerdos duros que les marquen de por vida, como es su caso, el artista hace una profunda reflexión. "Es verdad, los niños preocupan por infinidades cosas, pero ellos estan teniendo una buena vida, espero que ellos crezcan con buenos valores y, a veces, me da miedo que estén demasiado bien", explica Manuel Carrasco, que detalla: "Eso me asusta a veces, necesito que ellos valoren las cosas".

Y es que el cantante recuerda cómo su infancia fue muy diferente: "Yo tuve una vida totalmente contraria, no llevé ni una plastilina al colegio en mi vida porque no había (dinero) para plastilinas ni para nada". Algo que afirma que le ha servido para "valorar las cosas".

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