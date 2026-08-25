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Intentan volver de fiesta sin conducir borrachos y la Policía les multa por empujar el coche

Cuatro amigos creyeron haber encontrado la solución perfecta para volver a casa después de una noche de fiesta sin ponerse al volante, un plan que parecía impecable hasta que apareció la Policía.

Intentan volver de fiesta sin conducir borrachos y la Policía les multa por empujar el coche

La imagen habla por sí sola: cuatro amigos, volviendo de fiesta y sin camiseta, empujando el coche a peso por la calle con la intención de evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la ocurrencia no terminó como esperaban. "Les salió mal, la Policía les detuvo y les puso una multa por bloquear la vía pública", explica Alba Sánchez en Aruser@s . Una solución ingeniosa sobre el papel que acabó saliendo bastante cara. "Seguro que en ese momento borrachos les parecía una idea fantástica", apunta entre risas Paula Silvestre.

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