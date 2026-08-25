Marta se emociona al recordar a su padre, fallecido cuando tenía 11 años: "Si hubiera estado, no soy gogó ni borracha"

Marta se emociona al recordar a su padre, fallecido cuando ella tenía solo 11 años, y los domingos que pasaban juntos montando a caballo. Un recuerdo que le lleva a reflexionar sobre cómo habría sido su vida si él hubiera estado a su lado.

Paqui presenta a Marta a su hermano mayor, Francisco, autónomo y dedicado a las reformas, cuyo gran hobby son los caballos. Por eso, decide llevar a Marta a montar, cumpliendo así una de sus grandes ilusiones. "Soy muy poco miedica, me tiro a la piscina sin pensarlo", asegura la gogó. Paqui, completamente sorprendida, reconoce que "ha flipado" con su destreza a lomos del animal.

Pero detrás de esta afición hay un recuerdo mucho más profundo para Marta. Cuando tenía entre 7 y 10 años, su padre la llevaba a montar a caballo todos los domingos, una de las etapas de su infancia que recuerda con más cariño. Su padre murió cuando ella tenía 11 años, y todavía hoy guarda en la memoria aquellos momentos juntos: "Tengo recuerdos de ir a montar a caballo, cuando me tiraba encima de su barriga...", cuenta emocionada.

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