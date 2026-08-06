Las hermanas Collado muestran el vibrador de Victoria Beckham: "No tenía brillantes, si no qué horror, sería como una lija"

Las hermanas Collado, Nuria y Rebeca, se someten a una prueba en su entrevista de trabajo en la que deben presentar los productos eróticos de la empresa.

Tras hacer una entrevista de trabajo para la empresa Lelo, que vende productos eróticos de lujo, Nuria, responsable de dicha empresa, somete a Rebeca y Nuria Collado a una prueba, en la que deben presentar los productos a dos amigas.

Entre estos productos se encuentra el vibrador de Victoria Beckham, que está basado basado en el modelo Olga, que cuesta 7.500 euros. "Creo que tenía diamantes", detalla una de las amigas en este vídeo, donde Rebeca Collado explica que no los tenía: "Era de platino, pero no tenía brillantes, si no ¿qué horror no?, quedaría como una lija". Además, las hermanas afirman que pueden jugar con la temperatura y estimula el punto G.

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