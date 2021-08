Las negociaciones de Leo Messi pueden llevarlo muy lejos de Barcelona y hacer que cruce el charco. "Sé que el hincha del Barcelona todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club, pero también hay mucha otra parte que después de todo lo que pasó no es tan así, pero hay hacer lo que sea mejor para el club y para mí", afirmó Leo, que destaca que no tiene duda de que "siempre" se maneja con "el corazón y la cabeza".

Intentando descubrir dónde terminaría el futbolista, Évole le ofreció dos guías de viaje: una de Manchester y otra de París. "No sé si te quieres quedar con alguna de las dos. Lo ideal es que me dijeses 'no, no, llévatelas'", señaló el presentador a Messi. En el vídeo puedes ver la reacción de Messi ante la propuesta de Évole y su reflexión sobre su futuro.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, vivir lo que es la Liga, vivir la vida ahí me gustaría", confesó Leo Messi. ¿Eso significa que se marchará del Barcelona? ¿y si lo hace será para EEUU? ¿Entonces no le vamos a ver en otras ligar europeas? Descubre las confesiones de Leo Messi en el vídeo principal de esta noticia.