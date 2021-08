Messi aseguraba en diciembre que estaba más contento en el Barça, a pesar del desencuentro que tuvo con el club y su burofax. Sin embargo, le reconoció a Jordi Évole que "costó porque realmente no estaba en el lugar donde quería estar": "También me costó adaptarme hasta el día de hoy al vestuario, porque hay mucha gente nueva. Lo que me rodeaba siempre a mí en el vestuario no hay ninguno o pocos. Hay mucha gente de fuera, poca gente de la casa en el vestuario y eso hace que tengamos diferentes culturas, que seamos todos diferentes. Eso hace más difícil unir a un vestuario, que un vestuario sea fuerte".

En esa misma entrevista, Messi aseguraba que no tenía nada claro lo que iba a hacer cuando terminara la temporada. "Si estuvieseis jugando con el campo lleno y con la gente que seguiría coreando el 'Messi, Messi' que se ha coreado durante todos estos años que has estado aquí, ¿crees que estarías opinando diferente?", preguntó Jordi Évole a Leo sobre su posible salida del Barcelona. "Seguramente sí. Sabría bien la opinión del hincha del Barcelona y cómo estaría realmente o qué es lo que piensa", explicó el futbolista.

En este sentido, Évole preguntó sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid. "¿Está descartado, no? ¿En el Real Madrid no vas a acabar?, ¿y en el Atlético ahora que está Luis Suárez?" Puedes ver las respuestas completas de Messi sobre si algún día jugará en la capital en el vídeo completo de esta noticia.