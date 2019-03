Villalobos se encara con PSOE e IU a los que reprocha actuación en Andalucía

Tras un intenso enfrentamiento dialéctico en el que Villalobos, que ejercía la presidencia de la Cámara en ausencia de Jesús Posada, ha sido interrumpida por abucheos y protestas de la oposición, ha intervenido también el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina. "No hay nadie en el hemiciclo que no crea que acaba de hacer usted un papelón", ha dicho Madina, quien ha pedido la palabra para exigir a Villalobos explicaciones por hablar de Andalucía en un debate sobre la modificación del reglamento.

Ante esa petición, Villalobos ha pedido disculpas a los socialistas por su referencia al Parlamento andaluz, y ha explicado que se refería a la decisión de la Mesa de la Cámara autonómica de rechazar una petición del PP con la mayoría que apoya al Gobierno, una actuación similar a la que ha provocado las quejas de la oposición en el Congreso.

Según Villalobos, lo que quería decir es que si se apela a la libertad de los grupos, que esta petición también se aplique en Andalucía. "Pido disculpas por haber nombrado a Andalucía, que parece que no se puede nombrar aquí", ha afirmado la vicepresidenta de la Cámara, que ha dado por cerrada la cuestión y no ha querido dar la palabra a la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, quien también la había solicitado.

Rodríguez ha hecho después declaraciones a los periodistas ante quienes ha considerado "intolerable" que la presidencia haya intentado entablar un debate político con el diputado al que además estaba quitando la palabra, en alusión a Yuste. "Esta mujer cada vez que se sube y ocupa el puesto de la presidencia nos hace avergonzarnos a todos", ha indicado la portavoz socialista, quien también ha acusado al presidente del Congreso, Jesús Posada, de haberse quitado de en medio en un debate que se preveía "caliente".

Rodríguez ha acusado a Posada de no responder a la dignidad institucional de su puesto y de haberse sometido a las órdenes del Gobierno y a la estrategia del PP para no permitir que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dé explicaciones sobre el caso Bárcenas en el Congreso. No ha sido este el único incidente durante el debate de la toma en consideración de una proposición de ley del PNV sobre la modificación del reglamento, ya que después el diputado socialista Pablo Martín ha vuelto a aludir al rechazo de la Mesa del Congreso a debatir las mociones del PSOE e IU sobre el caso Bárcenas.

Martín ha solicitado la lectura del acuerdo de la Mesa que ha rechazado la moción, y ha apelado al artículo 72.2 del reglamento para justificar su solicitud, pero Villalobos le ha recordado que primero debía concluir su intervención sobre la cuestión que se estaba debatiendo. "No discuta usted con la presidencia", ha dicho la vicepresidenta. Esta discusión se ha producido durante un pleno, en el que los diputados de IU han abandonado el hemiciclo en protesta por el rechazo de su moción e intervienen únicamente para leer el texto de esa iniciativa sobre el caso Bárcenas, lo que ha provocado la expulsión del primer parlamentario de este grupo en hacerlo, Joan Josep Nuet.