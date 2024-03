Este viernes, durante casi una hora, la empleada del hogar de María del Monte e Inmaculada Casal, presente en el domicilio de la pareja en el momento del atraco por el que Antonio Tejado está en prisión provisional acusado de ser el autor intelectual del robo, ha prestado declaración ante el juez en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla en el que ha asegurado que pensaba que "habían matado" a la artista y su pareja en el momento del robo.

Damaris, nombre de la empleada del hogar, ha comparecido como testigo y ha ratificado la declaración que prestó ante la Guardia Civil. La asalariada de María del Monte, quien ha reiterado, además, el miedo que vivieron durante el asalto, ha explicado que se despertó en la madrugada del 25 de agosto tras escuchar un "fuerte ruido".

La empleada barajó la posibilidad de que ese sonido obedeciera a la hija de Inmaculada y a su marido, quienes "habían salido" esa noche. Después, fue al cuarto de baño y alguien intentó entrar en el mismo, diciéndole ella que "estaba ocupado". Al salir, vio a uno de los asaltantes con un pasamontañas.

Este atracador le dijo que no se preocupara, que era "un robo y no pasaría nada". No obstante, en su declaración la empleada le ha manifestado al juez que, al ver al ladrón, "pensó que las habían matado", en alusión a María del Monte e Inmaculada Casal.

Además, el asaltante le dijo a Damaris que tenían "a la chica y al novio" (la hija de Inmaculada y su marido), y le preguntaron por el número de personas que habitaban la casa en ese momento. Tras ello, la llevaron junto a la hija de Inmaculada y su marido y los tres permanecieron juntos hasta que los atracadores abandonaron el domicilio como ha asegurado en su declaración ante el juez.

También ha declarado que desconocía que María del Monte e Inmaculada Casal tuvieran en casa una caja fuerte pese a llevar tres años trabajando con ella. En su declaración anterior ante la Guardia Civil, aseguró que cuando limpiaba en el vestidor la caja fuerte era "un mueble más" para ella.

Damaris ha sido la última de las cinco víctimas del asalto, después de que María del Monte, su mujer, la hija de ésta y su marido facilitaran su versión debidamente. Tras esto, la defensa de Antonio Tejado pretende solicitar su comparecencia para declarar.