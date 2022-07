Un equipo de laSexta ha acudido a Cullera en el primer día de 'guerra' contra los madrugadores. Desde este mismo jueves, el Ayuntamiento prohíbe dejar objetos personales como la sombrilla o la silla de la playa en primera línea para 'guardar sitio' y posteriormente abandonarla hasta media mañana. Un hecho que, según afirmó el concejal de Playas de la localidad en una entrevista en Más Vale Tarde, se producía de forma diaria, e incluso había 'turnos' para madrugar y poner las sombrillas de otros vecinos.

"He puesto la sombrilla porque yo tengo mis nietos y luego tengo que tenerles cerca, perdónenme si he hecho algo mal", ha bromeado una vecina. Otra se situaba en la misma línea: "Yo he dejado la sombrilla como siempre, tengo nietos pequeños y tengo que ir a despertarlos, ¿cómo me voy a quedar ahí? ¿qué quieren que los deje solos?". Así, ha afirmado que "si quieren llevarse la sombrilla, que se la lleven": "Ya me compraré otra". "¿Nos quieren echar de aquí? Pues nos iremos a otro sitio", ha aseverado otro vecino. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.