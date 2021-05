La coleta de Pablo Iglesias era todo un símbolo de identidad y también un insulto que usaban sus adversarios políticos al llamarle de manera despectiva "el coletas". Y ahora que deja la política, el hasta ahora líder de Unidas Podemos ha sorprendido desprendiéndose de su melena e inaugurando nuevo look.

Lo cierto es que desde que la cara de Iglesias se hizo conocida, con su ascenso en el panorama político, uno de los gestos más recurrentes era el de hacerse la coleta. Llevaba haciéndolo 26 años, porque como él mismo confirmó en 2015 que el look le había acompañado desde los 15 años. Y para entonces, su posición era firme: "No me la pienso cortar mientras la alopecia me respete. Mientras tenga pelo, llevaré coleta", afirmaba en una entrevista.

En otra ocasión, en una entrevista radiofónica en el programa de 'El Transistor', y cuando le preguntaban si se cortaría la coleta de llegar al Gobierno, Iglesias aseguraba que solo lo haría si se lo pidiesen sus hijos. También le hizo una pregunta similar una mujer en el programa de 'La calle pregunta', e Iglesias respondía: "No me voy a cortar la coleta y a lo mejor no me voy a poner traje porque creo que las camisas me sientan mejor sin chaqueta".

"Lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, y no que hablen de tu piercing, que ya bastante hablan de mi coleta", confesaba en otra entrevista con Jordi Évole.

A pesar de que su coleta llegó a convertirse en un apelativo peyorativo, él quiso hacer alarde de su pelo en varias ocasiones. En 2016, por ejemplo, apareció completamente desmelenado para un reportaje de 'La Vanguardia'. Y sacando su lado más ingenioso él mismo lo llegó a usar en campaña en Cataluña dedicando una canción a su peinado.

Además de este análisis, en Más Vale Tarde, el periodista Pedro Vallín, quién ha publicado la foto viral del nuevo look de Iglesias, ha analizado el presente y el futuro del exvicepresidente del Gobierno y hasta ahora líder de Unidas Podemos.