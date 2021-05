Pablo Iglesias ha revolucionado el panorama político y social de España tras difundirse una foto en la que aparece con el pelo más corto y sin su conocida coleta. En la imagen, que tiene lugar días después de anunciar que abandonaba la política, aparece leyendo además el libro 'Me cago en Godard', de Pedro Vallín. Esta es la razón por la que Más Vale Tarde ha querido entrevistar al periodista de 'La Vanguardia' y conocer de cerca los motivos que han llevado a Iglesias a cambiar su corte de pelo: "Ha querido poner fin a su vida pública y a su carrera política con un ritual".

Así lo considera Vallín, que ha apuntado que "Iglesias es una persona tremendamente consciente de la proyección pública de su personaje", y que por ello ha construido ese gesto "como un cancel de su vida pública". El periodista ha detallado que su "su renuncia a la vicepresidencia, su intento de salvar a su formación en las elecciones, salida de la política... todo ello formaba parte de algo muy estudiado". Cree que el hasta ahora líder de Podemos "entendía que su ciclo estaba cerrado y lo ha querido marcar con un cambio de imagen, que es lo que hacemos todos cuando cambiamos de vida".

Pero ¿simboliza esta foto un cambio de ciclo político? Vallín ha señalado que "la coleta tenía una gran significación política" y ha recordado que "fue asunto de debate en Podemos, sobre todo al inicio, después del éxito en las europeas", ahondando en esta cuestión: "Uno de los debates que tuvieron era si Iglesias, a la hora de entrar en la política institucional, debía o no cortarse la coleta. Decidió no hacerlo". El periodista ha estimado que Iglesias está "un poco cansado", aunque reconoce no saber "si solo de llevar coleta o también del personaje publico, porque al final ha sido una etapa política muy abrasiva".

"En el verano del año pasado él comentó que estaba cansado de la coleta y que quería cortarse el pelo. Finalmente no lo hizo, y parece que el recogido fue una etapa intermedia antes de este corte de pelo", ha proseguido explicando Vallín, que ha relatado cómo accedió a esta foto del exdirigente de la formación morada. "Me mandó la foto para contarme que se estaba leyendo por fin el libro, y cuando la vi pensé que era muy impactante y simbólico".

En cualquier caso, ha confesado no saber cuándo se cortó el pelo y tampoco conocer con precisión cuáles son los planes de futuro de Iglesias ahora que ha abandonado su carrera política: "En la entrevista que le hicimos en 'La Vanguardia' sí dijo que quería regresar a su tarea como docente y recuperar lo que él llama 'periodismo crítico', con esos programas que hacía y a los que tuvo que renunciar" cuando dio inicio a una intensa vida política que llevó a su joven partido a entrar en el gobierno.