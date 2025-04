Tania Sánchez critica el look escogido por Gonzalo Miró: "Es que mírate, todo mal..."

El colaborador ha escogido una combinación de prendas que no es del gusto de sus compañeras de mesa de debate. "¿Esto qué es? ¿Un akelarre?", ha preguntado Miró ante sus críticas.

Cristina Pardo ha sorprendido a los integrantes de la mesa de debate, Gonzalo Miró, Tania Sánchez, Beatriz de Vicente y María Claver en pleno ataque de risa a cuenta del look escogido por el colaborador. "Como has llegado casi tarde... estaban preguntándose por aquí si es que no te había dado tiempo a vestirte", le comenta la presentadora.

Gonzalo ha escogido un look compuesto por una camiseta negra, una sobrecamisa blanca y, sobre ella, una chaqueta negra. "Viene con camisa abierta, camiseta, chaqueta...", apunta Beatriz. "Es lo que se lleva", lo 'defiende' Cristina. "Pero, ¿Esto qué es? ¿Un akelarre?", pregunta, irónico, Miró.

"Es que mírate en la tele, todo mal...", le responde Tania. "Si sois gente anticuada no es mi problema", justifica Gonzalo su elección. "Pero, ¿eso es tendencia?", pregunta, entonces, María Claver. "Eso y lo de los calvos que hablamos el otro día", responde él.

"Me gustan más los equilibrios", le dice Sánchez, "pero, es que veo esa combinación...". La colaboradora considera que, en cámara, no queda bien: "Si te ve en la imagen de la tele te sale como si fuese un pañuelo", añade Tania. "Me veo espectacular, increíble", concluye Miró.