Una vez extinguido el voraz incendio que ha devorado un edificio en el barrio Campanar de Valencia este jueves, los trabajos continúan con el fin de encontrar a los desaparecidos. Pero, ¿cómo se procede a la identificación de las víctimas? Lo explica en Más Vale Tarde, el subinspector de la Policía Científica de Madrid Santos Fernández de la Policía Nacional.

"El trabajo inicial lo hacen los bomberos para ver si pueden acceder al edificio, por si colapsa", explica el agente. A continuación, "cuando ven o creen ver un cuerpo, avisan a la Autoridad Judicial y Policía Científica". Pues son ellos, los encargados de "la necroidentificación".

Sobre este proceso, Santos Fernández, asegura que "la gente suele fallecer por la inhalación de humo", pero también carbonizada. Esto obliga a que "la manera más rápida sea a través de la huella dactilar". No obstante, esta acción puede complicarse si el cuerpo está muy calcinado.

Es común escuchar que en un suceso como un incendio es relativamente fácil establecer el origen de un incendio. En este aspecto, Santos Fernández ha explicado en Más Vale Tarde que este "foco de inicio se determina a través de las marcas de calor, de humo, o de fuego. Así como de la dirección de ataque de la llama", por lo que, "habitualmente se suele encontrar".

Aunque, advierte que "el problema que vemos es que se ha desarrollado a través de todo el edificio y por la fachada", cuestión que "puede hacer que se den complicaciones". Eso sí, "hoy en día lo que ayuda son los vídeos de móviles". No obstante, aclara que "en un incendio tan desarrollado, no sabemos si un resto biológico es humano o no". Además, enfatiza "que una situación de estrés no sabes donde esconderte... entonces, hay que buscar por todas partes".

En definitiva, esta "labor policial es conjunta, tanto con los grupos de investigación de las personas que allí vivían, como con la policía científica para determinar las posibles víctimas".