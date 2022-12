Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana denuncia en Más vale Tarde que "los sin papaeles que acuden a atención sanitaria tienen que pagar la factura de su atención". Explica que es una medida que pronto se trasladará a otras comunidades autónomas porque "el decreto que pone en marha este desprpósito es una norma estatal que se publica en julio de 2013".

Sotoca asegura que esta medida supone que cada inmigrante en situación irregular debería pagar "700 equros al año para personas menores de 65 años y 1800 para mayores de esa edad". Denuncia que "estos precios no están al alcance de personas en situación irregular y de exclusión". Reconoce que, en origen, esta normativa pretendía erradicar lo que en su día se llamó 'turistas sanitarios'.

Por ello, recuerda que la "alternativa" que les queda a estos ciudadanos es "pagar la factura o quedarse sin pagar y ser deudores de la Administración". Explica que "si alguien necesita atención médica, le van a atender, pero le cobrarán si no se puede acreditar que es una urgencia. Si es una urgencia la ley dice que esa atención debería ser gratuita. Si no fuera urgente, es decir, si fuera programada, se le podría facturar si el paciente no se acoge a ningún programa de beneficios de atención para personas sin recursos que también existen".