El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Antonio Beato ha defendido la labor que realizan los agentes de Policía Nacional ante situaciones como la vivida durante el tiroteo con armas automáticas en las Tres Mil Viviendas "actúan igual, pero con más temor porque si te enfrentas a esos clanes con esas armas y tú desprotegido, pues evidentemente todo el mundo es padre de familia". "Llevamos años reclamando que se reconozca como profesión de riesgo", ha reivindicado.

Asimismo, el portavoz del sindicato JUPOL Ibón Domínguez ha indicado que en el tiroteo "hubo en torno a ocho minutos de disparos y más que una lucha entre clanes fue una demostración de fuerza". "Los policías nacionales que están a pie de calle no tienen los medios necesarios para contrarrestar esos hechos tan violentos y con esas armas", ha manifestado.

Por su parte, el periodista Leo Álvarez ha aportado nuevos datos sobre la investigación del tiroteo que tuvo lugar en las Tres Mil Viviendas. Álvarez ha asegurado que "no hay armas encontradas, ni detenidos de ningún tipo, lo que hay es mucho casquillo, mucha vaina y muchas de ellas de armas de guerra". Sobre el motivo del tiroteo, el periodista ha señalado que "no lo tienen claro, no saben si es una deuda entre los 'caracoleños' y los 'naranjeros' que son los dos clanes que están situados físicamente donde se ven las imágenes".