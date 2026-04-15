A sillazos en un bar de Roquetas de Mar: así fue la brutal pelea entre dos presuntos clanes de la droga

Las imágenes de la cámara de un bar de Roquetas de Mar captaban la brutal pelea, presuntamente por un tema de drogas, que se ha producido dentro del establecimiento donde los participantes han usado desde extintores a taburetes.

En un bar de Roquetas de Mar, en Almería, ha tenido lugar una tremenda pelea en la que los participantes han usado desde taburetes a extintores, pasando por bates de béisbol.

Todo comienza con la entrada de tres individuos al local. Uno de ellos abre camino con un extintor, mientras los otros empiezan a golpear a una persona con un taburete. Los clientes que se estaban tomando algo ahí salen corriendo del bar, mientras el camarero intenta protegerse detrás de la barra.

En ese momento, tres personas que se encontraban en el interior del bar responden, también con sillas y taburetes, hasta que consiguen expulsarles del establecimiento.

Un tema de drogas, posible causa

El motivo detrás de esta aparatosa pelea sería un ajuste de cuentas entre dos bandas que, presuntamente, se dedican al menudeo de droga en la zona.

Desde las autoridades se explica que, a pesar de los desperfectos que ha sufrido el establecimiento, no existe denuncia de ninguna de las partes.

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