Sarah Morris, sobre el comunicado del rey Carlos III sobre la detención del expríncipe Andrés: "Es insólito, nadie lo esperaba"

La periodista indica que la detención del expríncipe podría afectar a la Casa Real Británica. Además, indica que no es habitual que la insititución publique comunicados, sino que la reacción típica es "no decir nada".

Este jueves era detenido Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York y hermano del rey Carlos III, por su relación con el caso Epstein. El expríncipe estaría siendo investigado por "mala conducta en un cargo público". El exduque ha sido tratado como cualquier detenido, aunque, como señala Iñaki López, no le han puesto esposas.

Tras el suceso, el rey Carlos III ha sido abucheado en un acto. "¿Hasta qué punto esto puede suponer un deterioro importante en la corona real?", pregunta el presentador a Sarah Morris. La periodista que lo que ha ocurrido es "un palo muy grande" para la Casa Real Británica.

"Ha salido Carlos III para decir que la justicia tiene que seguir su curso", indica Morris. La corresponsal destaca que un comunicado así "es muy insólito" ya que nadie esperaba que pudieran pronunciarse. "La típica reacción de la Casa Real Británica es no decir nada", añade. La periodista cree que lo más probable es que Carlos III permita que el Gobierno quite a su hermano de la línea de sucesión.

La periodista indica que en el Reino Unido nadie descarta que el escándalo pueda seguir por otro camino. Morris indica que hay siete provincias que todavía están investigando los papeles de Epstein. "No necesariamente involucra a Andrés, pero, probablemente, podría llegar a hacerlo", indica.

