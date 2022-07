Un equipo de Más Vale Tarde ha acompañado a la Policía Judicial durante una noche de patrullaje por Madrid, en la que ha hablado con dos personas que se dedican a perpetrar hurtos al descuido y a quienes los agentes ya han detenido en el pasado por este motivo.

En un primer momento, la mujer asegura que "hace muchos años" se dedicaba a cometer este tipo de hurtos, pero sostiene que "ya no". No obstante, acto seguido reconoce que durante la cumbre de la OTAN uno de los agentes presentes sí que la pilló in fraganti.

Afirma haber conseguido hacerse con hasta tres o cuatro millones de pesetas "en un momento". "Pero ahora no hay dinero", lamenta. Además, explica que no van a por los teléfonos móviles, solo a por las carteras: "Vamos a por los billetes".

"Yo he robado muchos millones. Todo lo que he podido y más", asegura la mujer que, según explica la Policía, tiene 68 reseñas por este tipo de hechos, mientras que su acompañante acumula 27.

En el vídeo puedes ver la entrevista y la explicación de la Policía sobre cuál es el 'modus operandi' de los llamados 'descuideros'.