El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha querido pronunciarse sobre los audios filtrados del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. Revilla ha manifestado que "no le voy a dejar en paz hasta que no vuelva de allí con todo el dinero y no lo ponga en manos de una fundación a nombre de las hijas, sino que lo ponga a recaudo del patrimonio de España".

Además, el expresidente ha señalado directamente al emérito como el culpable de esta situación: "Se pinta de mala a Bárbara Rey y el malo es él, aquí no se salva nadie. Ella graba y eso está muy mal, pero aquí hay un culpable y es el rey, no Bárbara". "Bárbara, la mujer, tiene que cubrirse las espaldas, en caso de que él la deje tirada y tiene que tener un salvavidas, pero aquí hay un culpable, el rey emérito, que ha cometido las tropelías mayores", ha continuado en su ataque.

Sobre la infidelidad de Juan Carlos a Sofía no ha querido dar su opinión: "Yo no hablo ya de la infidelidad porque eso ni me va ni me viene, si la mujer se lo permite allá ella. Me refiero a un señor que está poniendo en boca de una amante cuestiones de Estado, que despotrica de partidos políticos y que canta la parrala, no tiene salvación".