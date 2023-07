Vox se ha desplomado en estas elecciones generales. De 52 diputados, ha pasado a 33, dejándose 19 por el camino. Un resultado que la formación de ultraderecha, que aspiraba a ser la llave de la gobernabilidad para el PP, no se esperaba, al igual que, aparentemente, tampoco Santiago Abascal se esperaba subir al andamio frente a la sede para dirigirse a sus votantes tras el batacazo en las urnas.

Así se desprende de un vídeo tomado entre bambalinas, en el que puede verse la reacción de Abascal cuando le dicen que suba. "No, yo no iba a subir. Pero esto no estaba decidido", protesta el líder de extrema derecha, que sonríe incómodo cuando advierte que está siendo grabado: "¿Ese medio es nuestro?", pregunta.

Finalmente, Abascal acaba subiendo, pero insta a hacerlo junto al resto de dirigentes de la formación: "¿Dónde está Ignacio [Garriga]? Venga", dice, antes de subir finalmente a dar la cara ante sus militantes y simpatizantes. Puedes ver el momento en el vídeo.