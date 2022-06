La ola de calor está dejando temperaturas extremas para un mes de junio en todo el país. Con los colegios aún abiertos, hay políticos que ya reclaman que se mejoren las condiciones climatológicas de las aulas. "Es imposible enseñar y aprender así", ha destacado la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Palabras que ha reprendido el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, que ha asegurado que "que en junio haga calor es de lo más natural".

Una afirmación que ha contrastado Iñaki López: "No es natural la ola de calor que estamos viviendo. Es una de las más severas y de las más tempranas. No vivíamos una así desde el 1981 y esta la supera en duración y temperatura", ha recordado. En este sentido, el presentador de Más Vale Tarde ha asegurado que ha habido profesores que habían colgado fotografías en redes sociales con termómetros a 38ºC: "Me pregunto si ese portavoz en su oficina sería capaz de rendir a 38ºC", ha zanjado el presentador.