Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado, tiene claro que la lógica que se está empleando en el conflicto entre Rusia y Ucrania para llegar a la guerra nuclear "es una lógica equivocada", y en Más Vale Tarde ha explicado por qué lo ve así: "Se asume que si Putin pierde esta guerra recurrirá al arma nuclear. Porque aunque Rusia no está en peligro, él se identifica con su país y por salvar su régimen podría hacer esto. Pero lo cierto es que Rusia no está en peligro. No va a ganar esta guerra, pero no la va a perder".

Garat cree que "no hay forma humana de echar a Rusia del Donbás", y en esta línea cree que "la guerra no va a terminar hasta que Putin dé el pitido final", y que "mientras no termine, no la habrá perdido". Así, considera que "el único objetivo válido hoy en Ucrania para usar una bomba nuclear táctica son las concentraciones del ejército ucraniano, que se realizan en las ciudades del Donbás que Putin dice que son suyas".

El almirante se ha puesto de ejemplo a sí mismo para aclarar esta cuestión: "Por lógica militar, si yo fuera el jefe del Estado Mayor de Putin y él me pidiera usar armas nucleares, le diría: 'Presidente, no hasta que invadan Crimea y monten divisiones acorazadas que puedan ser un objetivo válido". Es por ello que Garat cree que su empleo en esta guerra no es tan fácil: "Cuando se habla de esa alarma la gente olvida que hoy Rusia está vendiendo gas a europa a través de un gasoducto ucraniano y le paga a Ucrania".