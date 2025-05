Receta de lasaña de verduras sin horno del nutricionista Pablo Ojeda

¿No tienes horno en tu cocina? Ahora que se acerca el calor... ¿No quieres estar encendiendo el horno para preparar tus platos de verano? Esta lasaña de verduras sin horno de Pablo Ojeda es perfecta para quienes buscan una opción saludable, fresca y fácil de preparar.

Ideal para los días de verano, este plato combina ingredientes naturales en una versión más rápida y ligera que la tradicional. Además, cuenta con el sello de calidad de Pablo Ojeda, nuestro experto en nutrición que se propone enseñarnos recetas saludables sin tener que renunciar a grandes manjares. Después de sus trucos para preparar croquetas, Pablo Ojeda regresa a Más Vale Tarde con nuevos consejos de cocina.

A diferencia de la lasaña clásica, que requiere horneado, esta receta prescinde del calor del horno sin sacrificar sabor ni textura. Gracias a una cocción previa de las láminas de pasta y al salteado de las verduras, logramos una lasaña jugosa, colorida y llena de matices. El toque cremoso del requesón con ralladura de limón aporta frescura y equilibra perfectamente el dulzor de los tomates cherry y el sabor intenso de las verduras.

Ya sea como plato principal en una comida familiar o como opción vegetariana para una cena especial, esta receta de lasaña sin horno se convertirá en una de tus favoritas. A continuación, te explicamos paso a paso cómo prepararla para que puedas disfrutar de todo su sabor sin complicarte en la cocina.

Ingredientes:

8 láminas de pasta de lasaña

12 tomates cherry

Medio calabacín

6 champiñones

8 espárragos trigueros

300 g de queso ricotta o requesón

1 cebolla

Ralladura de limón

Albahaca al gusto

Cómo hacer lasaña de verduras sin horno, paso a paso

1. Cuece las láminas de lasaña en una cazuela con agua, atendiendo al tiempo indicado en las instrucciones del fabricante. Aunque uses pasta que supuestamente no requiere cocción previa, es importante hervirla previamente en este caso para que quede bien posteriormente (¡recuerda que no usaremos el horno!)

2. Corta los tomates cherry en cuartos y saltéalos brevemente en una sartén con un poco de sal, pimienta y hojas frescas de albahaca. Cuando estén listos, retira del fuego y resérvalos.

3. Ralla la piel de un limón y mézclala con el requesón o queso ricotta. Bate la mezcla hasta obtener una textura suave y cremosa.

4. Pica los espárragos, la cebolla, el calabacín y los champiñones en trozos pequeños. Saltea todo en una sartén hasta que estén ligeramente cocidos, tiernos pero al dente.

5. Monta la lasaña por capas en una fuente o recipiente. Comienza colocando dos láminas de pasta y úntalas con la crema de ricotta al limón. Añade una capa de tomates cherry salteados y otra de verduras. Repite el proceso formando capas hasta completar tres niveles. ¡Tu lasaña de verduras sin horno estará lista para disfrutar!

Disfruta de este plato saludable, diferente y sin necesidad de horno.