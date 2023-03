Decenas de afectados han contactado con el nutricionista de Más Vale Tarde, Pablo Ojeda, tras la emisión de un programa donde se ha desvelado la venta de adelgazantes ilegales. A Ojeda le usurparon su imagen para vender este producto. Pero no ha sido el único usado para esta práctica fraudulenta. La otra afectada es la periodista y psicóloga Irene Villa que, tras enterarse por MVT, ha asegurado que "está en shock".

Una web falsa de RTVE ha usado imágenes de Irene Villa y del nutricionista Pablo Ojeda. En el caso de Villa, la presentan como la doctora Diana Murillo e, incluso, se inventan una conversación que jamás han tenido con ella. Ahí señalan que las "mujeres iban llorando a su consulta porque no sabían cómo adelgazar", por eso, recomendaba "encarecidamente tomar unas gotas.

La periodista se ha enterado por Más Vale Tarde de que han suplantado su identidad. "Me he enterado ahora mismo, gracias a vosotros. Había visto otros rostros conocidos siendo utilizados para vender productos fraudulentos", ha señalado Villa, pero nunca se imaginó que le pasaría lo mismo. "Yo no les doy mucha credibilidad, pero claro habrá gente que sí", ha expresado.

Nadie se ha puesto en contacto con ella para usar su imagen. Ha explicado que quien la conoce, sabe que ella no es nutricionista, aun así "alucina". "Se está vendiendo algo ilegal con tu cara, te preocupa claro y te asusta", ha añadido Villa.

La también psicóloga ha sido contundente: "Voy a la comisaría directamente para denunciar". "Nunca me había pasado. Estoy en shock", agrega, pero dice estar muy "agradecida" con el programa por conseguir que se paralice la venta de este producto en España.