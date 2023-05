Shakira ha estrenado canción y videoclip en el que también aparecen sus hijos Sasha y Milan cantando y tocando el piano. Cristina Pardo reacciona recordando el enfado de la artista colombiana cuando Piqué sacó a su hijo en Twitch, a lo que Beatriz de Vicente le contesta, afirmando que "se llama la ley del embudo": "Para mi lo gordo y para ti lo estrecho", añade Cristina.

"A mi me produce un rechazo visceral", opina por su parte Edu Galán, mientras que Loreto Ochando va más allá y asegura que "es una exposición mediática a dos niños en un proceso de divorcio muy doloroso y fastidiado, porque hemos visto que hay un odio terrible entre ambas partes": "Utilizar a los niños como arma arrojadiza en plan 'ahora los saco yo, ahora los sacas tú', no creo que sea la mejor manera", añade.

María Lamela explica que Shakira ha justificado la participación de sus hijos comentando que fueron ellos mismos los que quisieron hacerlo: "Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz", apunta la cantante.