Ramoncín tacha a Trump de "psicópata": "Es incomprensible que un señor así sea el hombre más poderoso del mundo"

Ramoncín confiesa en Más Vale Tarde no entender cómo una "gran democracia" un "sheriff del mundo libre" como es EEUU no tiene posibilidad, según su Constitución, "de acabar con este señor de una manera política".

El cantante español Ramoncín ha criticado este viernes en Más Vale Tarde al presidente estadounidense, Donald Trump, tachándolo de "psicópata" tras librar el gran conflicto de Oriente Medio, que comenzó hace un mes con los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Así, el artista se unía a una larga lista de colaboradores que han reprochado al republicano la gestión de su Gobierno en diferentes países. De esta manera, el magnate se ha convertido en uno de los protagonistas permanentes del panorama geopolítico actual.

Ramoncín confiesa no entender cómo una "gran democracia" y un "sheriff del mundo libre" como es EEUU no tiene posibilidad, según su Constitución, "de acabar con este señor de una manera política".

"Se podría hacer un impeachment aunque ya sabemos lo que pasó dos veces. Es incomprensible que un señor así sea el hombre más poderoso del mundo y que en su país no tenga los elementos suficientes para apartarle de donde está. Es un psicópata, es un enfermo", expone el cantante.

De esta manera, dice que "es una pena" lo que está ocurriendo con Trump, quien "se ha tirado al pozo junto a su amigo Benjamin Netanyahu". "Es algo realmente imposible de entender", ha sentenciado.

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