Javier Bardem se ha enfadado tras acudir a un homenaje a Bigas Luna, director de 'Jamón, jamón', la película en la que conoció a Penélope Cruz porque él creía que se trataba de un encuentro íntimo con la hija del cineasta.

Al llegar allí y darse cuenta de que era un acto promovido por una empresa de jamones de Jabugo y que además se había convocado a todos los medios de comunicación, su cabreo fue monumental: "Es una falta de respeto hacia las personas y sobre todo hacia las personas que querían a su padre", comentaba el actor, que zanjaba la cuestión asegurando que "esto se llama encerrona".

"Esto pasa mucho. Te venden una historia, te acercas, y cuando llegas no tiene nada que ver con lo que es", apunta Ramoncín en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "te están utilizando para hacer un business": "Si tú quieres ir ahí y te pagan por hacerlo, lo haces, yo desde luego me he ido de muchos sitios a lo largo de mi vida por cosas como esta", afirma.