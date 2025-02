Ramoncín, sobre Ábalos: "¿Se puede ser tan tonto de no tener a nadie que te diga que todo lo que haces se va a saber?"

La declaración en el Tribunal Supremo de Jésica, expareja de José Luis Ábalos, ha servido para situar al exministro en el proceso de contratación de la mujer en dos empresas públicas así como en la búsqueda de un piso para ella. Mayte Alcaraz explica que Jésica, además, "ha contado que participó entre 15 y 20 viajes oficiales del señor Ábalos". En estos viajes, como expone la periodista, hay un listado oficial que detalla quién acude. "Me llama la atención que allí había escoltas, directores generales... me llama la atención que el señor Marlaska no supiera nada", expone.

La periodista plantea que quizá esa información sobre la "vida disipada" del exministro llegó a Moncloa y pudo ser lo que provocó su destitución y cuestiona que se incluyera a Ábalos en la lista como número dos de Valencia, un año después de ser destituido. "La vida disipada que él lleve casi es lo de menos, la cuestión es que use el erario público para pagar a su relación", comenta Iñaki López.

Ramoncín, por su parte, expone que "el nepotismo ha estado ahí siempre y sigue estando". "Aquellos que se callan, se callan por muchas razones pero, además aquí hay una mezcla entre lo propiamente personal, de gente que también conocería el otro lado de la familia y lo que hagas fuera de la familia", reflexiona. "A mí de todo esto lo que me llama la atención es: ¿Se puede ser tan tonto que no tienes a nadie cerca de ti que te explique que todo aquello que estás haciendo, tarde o temprano, se va a saber?", concluye.