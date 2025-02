La declaración de Jéssica señala a Ábalos y desmonta la teoría de la 'emergencia habitacional' de Koldo

Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, acudió este jueves al Tribunal Supremo a declarar como testigo dentro de la investigación del 'caso Koldo', una declaración que ha desmontado la teoría de la 'emergencia habitacional' que aseguró Koldo García que se encontraba así como ha dejado señalado al exministro por su participación activa en su proceso de contratación en dos empresas públicas y en conseguir el piso en plena Plaza de España en Madrid.

La exnovia de Ábalos ha admitido, en la declaración en el Supremo que ha durado 45 minutos, que ella envió su currículum al exministro. Posteriormente, Jéssica apunta que fue Joseba García, hermano de Koldo y auxiliar en Ineco, quien le contactó para firmar el contrato, pero no exime a Ábalos de una participación y ayuda en su proceso de contratación.

El juez Leopoldo Puente le preguntó por cómo contactaron con ella y Jéssica ha reconocido que solo Ábalos tenía su CV: "Me imagino que por encargo del Sr. Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban".

Además, Jéssica también ha admitido que estuvo contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes, pero que nunca fue a trabajar. Ni fue, ni la llamaron. Curiosamente, y según aparece en el sumario de la causa, fue ella la que se quejó a con Joseba García, hermano de Koldo, de ser mileurista en Ineco: "Estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros", llegó a apuntar. Se quejaba de cobrar sin hacer nada.

Por otro lado, el testimonio de Jéssica también echa por tierra las afirmaciones de Koldo ante el Supremo. En su declaración el pasado diciembre, aseguró que el piso de Plaza de España en el que se alojó la expareja de Ábalos fue un favor que le hizo él personalmente para solucionar su problema de vivienda.

No obstante, Jéssica ha señalado que fue el exministro de Transportes el que le sugirió buscar un nuevo piso y eligió ese: "A mí el Sr. Ábalos me dijo, porque yo compartía piso con mis compañeras, y él me dijo que tenía una edad para estar compartiendo piso. Nosotros nos veíamos todas las semanas, entonces él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad".

También ha reconocido que la trama le pagó el alquiler del piso, pero que no sabía quién hacía esos pagos de 2.700 euros al mes. Ha añadido que si tenía algún problema en la vivienda, ella debía de llamar a Luis Alberto Escolano, socio del empresario Víctor de Aldama, y en caso contrario a Koldo, porque así se lo dijo este último. La Guardia Civil identificó a Escolano y a sus sociedades como verdaderos pagadores. El socio de Aldama también tenía que declarar este jueves justo detrás de Jésica, pero al final su declaración se ha suspendido, aunque se desconocen los motivos.