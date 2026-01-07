Ramón Larramendi, español viviendo en Groenlandia: "Hay desconcierto, profundo temor e incredulidad"

El español lleva 40 años viviendo en esta isla y, como señala, sus habitantes, hace años, eran pro americanos pero las manifestaciones de Donald Trump han provocado un gran cambio en la opinión pública.

Donald Trump sigue manteniendo su interés en Groenlandia. El presidente estadounidense ha dicho que está dispuesto a comprar el país, pero que no descarta, de ser necesaria, una acción militar y tomar por la fuerza el territorio. Para conocer el sentir de los habitantes de esta isla, Más Vale Tarde cuenta con Ramón Larramendi, un español que vive en este país desde hace 40 años.

Ramón expone que lo que están viviendo ahora mismo en el país es "una continuación de la saga que comenzó en estas mismas fechas el año pasado". "Hay una parte de desconcierto, profundo temor y, realmente, incredulidad", añade.

Larramendi cuenta que, hasta el año pasado, "Groenlandia era bastante pro americana". "De hecho, la posibilidad de incorporar Groenlandia a Estados Unidos como estado libre asociado, gestionado con un poco de mano izquierda, era una opción posible", añade. "Cuando empiezan que te quieren invadir, pues, la gente se enfada y ha conseguido cambiar la opinión pública", señala.

El país, como expone, está en un proceso de descolonización, "con mucho resentimiento hacia Dinamarca y ganas de librarse de Dinamarca". Por este sentimiento, Larramendi considera que tenían una oportunidad "buena", que han perdido. Sobre los vínculos de Groenlandia con Europa, Ramón señala que entre sus habitantes "hay un sentimiento pro europeo". "El único aliado limpio que se ve en el país es Europa", indica.

Entre los groenlandeses, no percibían ese "deseo" por parte de Trump. "A mí me atrajo porque es un lugar aislado del mundo", explica, "pero eso ha acabado". Como indica, el objetivo de Groenlandia es la independencia y cómo pagar esa independencia. "La realidad es que, hasta la fecha, antes de toda esta turbulencia, no ha habido casi proyectos de extraer recursos naturales porque son muy costosos y logísticamente difíciles", concluye.

