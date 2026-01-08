Ahora

Ramoncín, contundente sobre Franco: "Estoy harto de verle como un meme, fue un criminal, un traidor y un genocida"

"Hay que recordar lo que suponen 40 años de dictadura y una guerra civil que se llevó a muchos españoles por delante", criticó Ramoncín en 'Más Vale Tarde', "harto" de ver a Francisco Franco "convertido en un meme".

Ramoncín se mostró contundente en su opinión sobre Francisco Franco durante su participación en 'Más Vale Tarde'. El cantante y compositor lo calificó sin rodeos como "un dictador, un criminal, un genocida y un traidor", y reconoció sentirse "harto" de verlo en medios y redes.

"Más que cuando vivía. Estoy harto de verle convertido en un meme. Lo tenía todo, como otros tantos. De un color o de otro. Hay que recordar a la gente lo que suponen 40 años de dictadura y una guerra civil que se llevó a muchos españoles por delante", afirmó.

Ramoncín insistió en la importancia de la memoria histórica y la educación: "Esto no es una cuestión de broma. Si vamos a educar a la gente con quién era este señor, hagámoslo. Y hagámoslo bien".

