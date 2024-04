El politólogo Ramón Espinar comenta en Más Vale Tarde la entrevista desde República Dominicana de Ana Pastor con Luis Rubiales, acusado de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal en un sumario en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos durante los años que permaneció al frente de la RFEF.

"No entiende por qué no puede hacer negocios turbios, no entiende por qué no puede violentar a mujeres dándoles besos no deseados, no entiende nada de límites", se muestra crítico el politólogo, que le describe como "un primate fuera de control": "Es un personaje ebrio de poder y de dinero, que supone un peligro público".

"Está muy bien que haya aterrizado y la Guardia Civil lo haya puesto rápidamente a disposición judicial", comenta, "es donde tiene que estar este personaje", añade; ya que "en su discurso no aparece una sombra de arrepentimiento, ni autocrítica, sino que se pregunta cómo un tipo como él no puede disponer del dinero y del cuerpo de otras personas", se muestra crítico Ramón Espinar en el vídeo principal de la noticia, donde puedes ver su intervención al completo.