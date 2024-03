Koldo García ha dado su primera entrevista tras su detención por el cobro de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia. El exasesor asegura que "no he hecho absolutamente nada malo" y que "todo tiene una justificación".

"Pues hay pruebas", le responde Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras Ramón Espinar se muestra aún más tajante: "Para decir esta mierda, ¿para qué hablas?", afirma el colaborador, que lo compara con Bárcenas y asegura que aquél "cada vez que hablaba no daba puntada sin hilo, amenazaba a todos".

"Yo creo que la entrevista era para defender a Ábalos y trasladarle al PSOE la idea de que 'si no me tocas las narices, yo tampoco'", comenta por su parte Cristina Pardo, mientras Iñaki señala que "hay un pacto de no agresión entre Ábalos y Koldo que me llama mucho la atención, se cubren, se entienden, se comprenden".