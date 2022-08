Se cumplen seis meses de guerra en Ucrania. Llegados a este punto, ¿quién va ganando la guerra? Esta es la pregunta que Más Vale Tarde ha hecho a Juan Rodríguez Garat, almirante de la flota retirado, que señala que "ninguno de los dos ha alcanzado los objetivos mínimos que le podrían impulsar a empezar una negociación".

En este sentido, Garat afirma que la guerra "no empezó hace 6 meses, los ucranianos llevan combatiendo desde 8 años en una falsa guerra civil" y explica que este escenario de 'guerra de desgaste' "es casi el único posible": "Rusia no va a renunciar al terreno que ha ocupado, sería una derrota, y por parte de Ucrania sería también inaceptable ceder territorio".

El almirante opina que, en este momento, "no se vislumbra una solución clara" al conflicto, pues "Rusia no puede ceder Crimea, entra dentro del escenario que justificaría el empleo del arma nuclear, es decir, sería la Tercera Guerra Mundial", mientras que "Ucrania no puede conformarse con la no recuperación de Crimea". En este contexto, Garat cree que "el único acuerdo posible es el statu quo, la frontera que consiga ocupar Rusia". Su análisis al completo, en el vídeo sobre estas líneas.