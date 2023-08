Una mujer ha sido detenida esta semana en Sevilla por envenenar a su hijo de cinco años con laxantes y diuréticos, haciéndole enfermar. La Policía sospecha que la madre sufre el síndrome de Munchausen por poderes. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad, conocida clínicamente como trastorno facticio?

Según explica Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, las personas que padecen el Munchausen "puro" simulan enfermedades, pero en el caso del Munchausen por poderes, el sujeto crea en otro una enfermedad y genera una situación de dependencia para que le necesiten: "No persigues que la víctima muera, persigues debilitarla, que te necesite", resume la abogada y criminóloga.

El psiquiatra forense José Carlos Fuertes coincide con esta definición y precisa que este trastorno "se diagnostica fundamentalmente por observación clínica". En el caso del Munchausen por poderes, pone el ejemplo de un niño que llega al hospital muy enfermo y "cuando se le aparta de la tutela materna, empieza a mejorar". Según indica, una "hiperprotección materna" patológica puede llevar a sospechar que la madre "necesita un papel extraordinario de protagonismo".

¿Es consciente la persona de que está enferma? "No me atrevería a decir que no lo es", responde el especialista, que señala que la madre "sabe que quiere mucho a su hijo" y que "como ella cree cuidarlo nadie lo va a cuidar". "Por tanto, de una manera enfermiza, muy patológica, lo que hace es ser necesaria", destaca.

Pero, ¿sabe que está haciendo algo mal? A juicio del doctor, la persona "tiene la suficiente capacidad para darse cuenta", pero apostilla: "Ahora bien, ¿tiene capacidad para evitarlo? ¿Tiene libertad en su conducta? Esto ya sería más cuestionable".

En cualquier caso, el especialista señala que "no es un brote" ni "un episodio agudo", sino "una forma de ser, una pauta de comportamiento en la que empieza a notarse una hiperprotección, unos cuidados desproporcionados". "Sobre todo es la necesidad que la madre tiene de ser imprescindible en la vida de su hijo", señala.

Asimismo, el doctor Fuertes señala que normalmente es "un trastorno de personalidad el que suele estar en la base" y "luego, en función de las circunstancias ambientales, del entorno, del tipo de pareja que se haya construido, de la cantidad de niños que existan, se va perfilando y se va decantando hacia la existencia de lo que llaman trastorno facticio".

¿Se puede tratar o curar? El experto precisa que, aunque se pueden prescribir antidepresivos y ansiolíticos, esta patología "requiere un tratamiento más complicado" y "multidisciplinar". Puedes escuchar su explicación completa en el vídeo.