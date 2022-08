Hay ocasiones en las que aunque la Policía acuda ante una llamada por una agresión machista, la mujer no quiere denunciar. Sobre estos caso advierte el abogado Juan Manuel Medina, en Más Vale Tarde, y asegura que frente a ello solo cabe la "concienciación", para que las víctimas de malos tratos pierdan el miedo y denuncien.

Y es que, como explica el experto, es algo muy común. "A veces llegan al juzgado y piden la orden de protección, pero luego hay un porcentaje muy numeroso de víctimas que se echan para atrás o no se presentan a la vista", cuenta Medina. "Es muy frustrante para los jueces y para los policías", reconoce.

Ante estos casos en los que la víctima no denuncia, no solicita la orden de protección o no ratifica la denuncia que en el momento de la agresión interpuso en una comisaría, la Fiscalía "no puede actuar de oficio".

De hecho, como indica el abogado, la Fiscalía solo puede actuar de oficio cuando hay un testigo de los hechos, pero lo cierto es que el 99% de los casos las agresiones ocurren en el núcleo familiar, sin testigos de por medio.

Preguntado por los motivos que llevan a una mujer víctima de la violencia machista a no denunciar, el experto habla de múltiples causas: "Desde la mujer que no tiene medios económicos propios, hasta la mujer que está completamente atemorizada". A esto se añade la sumisión psicológica que ejercen los maltratadores sobre las mujeres y que es difícil de romper.