Las intoxicaciones alimentarias son frecuente en verano, las altas temperaturas pueden hacer proliferar toxinas o microorganismos y hacer que los alimentos o las preparaciones no sean aptas para ser ingeridos.

Por ello, es fundamental atender bien a unas sencillas recomendaciones como son: no romper la cadena de frío,cocinar bien y al completo los alimentos y cocinarlos nada más sacarlos del congelador.

El fin de semana pasad (28-29 julio), un mujer murió en una boda a causa de una intoxicación alimentariaproducida por el menú de una boda que se celebró en Bracamonte (Salamanca). Además, hubo también 40 personas afectadas. De momento se están estudiando las causas y qué alimento o alimentos podían haber sido los culpables.

Sin embargo, no todos los asistentes de la boda les afectó por igual esta intoxicación. Y es que hay personas que pese a haber comido el mismo alimentos puede no tener los mismos síntomas o no tenerlos en la misma intensidad. Los más frecuentes en las intoxicaciones alimentarias son: diarreas, vómitos, dolor de estómago y calambres y en ocasiones, puede haber fiebre.

Así, la tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles explica en Más Vale Tarde esta situación. Lo primero que hay que tener en cuenta es la susceptibilidad individual: "No todos reaccionamos igual ante un alimento que pueda estar contaminado con toxinas o microorgaismos". Y en segundo lugar, porque "el alimento puede estar contaminado en diferentes niveles, siendo incluso el mismo alimento".

En el video podemos ver la explicación de la experta al completo, así como cuáles son los alimentos más susceptibles de ser contaminados. Por ejemplo, los pescados y mariscos si no se cocinan bien o si se rompe la cadena de frío.