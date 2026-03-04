¿Pueden llegar misiles de Irán a Europa? Zaida Cantera señala que "les interesa externalizar el conflicto"

Irán cuenta con misiles de largo alcance que podrían llegar hasta algunas zonas de Italia. La exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN indica que este alcance depende, en muchos casos, de su carga.

La OTAN ha interceptado un misil balístico lanzado por Irán contra Turquía. Tras este hecho, desde Más Vale Tarde plantean la posibilidad de que Irán pueda llegar a atacar a un país europeo.

Christian Calcerrada expone que Irán dispone de diferentes tipos de misiles. Los de corto alcance tienen un radio de 300 a 1.000 kilómetros, es decir, podrían alcanzar países de Oriente Próximo. Los de medio alcance pueden llegar a los 2.000 kilómetros.

"Estos misiles podrían llegar, dentro de la UE, a Grecia o a zonas como Bulgaria", indica el periodista. Los de largo alcance, por último, superan los 2.000 kilómetros y, en función de su carga explosiva, "podrían superar o llegar incluso a los 3.000". Podrían llegar hasta algunas zonas de Italia. "Para llegar a Madrid tienen que alcanzar los 6.000 kilómetros", expone.

Iñaki López indica que se están interceptando drones que tienen un coste de 30.000 euros con misiles Patriot que cuestan un millón de dólares. "No sé si a este ritmo es muy sostenible una guerra de estas características", expone el presentador.

"Estamos hablando de misiles, pero nos estamos olvidando, entre otras cosas, de que Irán actualmente se cree que tiene unos 3.000 misiles de los cuales ha usado muy poquitos", indica Zaida Cantera, "pero tiene más de 1.200 drones".

La exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN señala que el alcance de los misiles depende, en muchos casos, de la carga que lleve. Cantera expone que a Irán le interesa externalizar el conflicto. "EEUU e Israel han tirado una piedra en un charco de barro", indica, "y ese charco ha salpicado mediante la reacción de Irán". "Irán está diciendo a los colaboradores cercanos con ese ataque que son corresponsables con lo que está pasando", concluye.

