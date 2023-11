En algunos bares de España se está implantando la tendencia de establecer un tiempo máximo de estancia en terraza en función de lo que se consume. Por ejemplo, en uno de Valencia se da 20 minutos para tomar un café o 25 para un refresco. Más Vale Tarde analiza esta cuestión con Itziar Fernández, portavoz de la OCU, que señala que esto "no es ilegal, pero lo tienen que avisar".

"Lo que no puede ser es que nos sentemos tranquilamente a tomar un café y a los 20 minutos se acerque el camarero y diga 'a levantarse, que se ha terminado el tiempo'", explica en el vídeo sobre estas líneas. También apunta que esta práctica "no es muy habitual", si bien señala que, en algunas terrazas del centro de las ciudades, "estar con un café toda la tarde no les resulta rentable".

Sin embargo, destaca que "nosotros, como consumidores, tenemos la potestad de elegir si me siento o no" ante una práctica que, afirma "es abusiva, pero no ilegal". En los casos en que no se haya informado previamente de la existencia de un tiempo límite, la portavoz de la OCU asegura que "podríamos poner una reclamación porque es un hecho que no se nos ha avisado".

Sobre las nuevas cláusulas en algunos restaurantes, como cobrar una fianza por la reserva de una mesa, comenta que "hay prácticas totalmente abusivas" y que "a veces los hosteleros intentan aprovecharse de la situación de la gran demanda que hay ahora".