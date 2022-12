Corriendo y escoltada por los Mossos d'Esquadra. Así ha salido Alicia Sanchez-Camacho de un mitin en Blanes. Un grupo de afectados por la hipoteca se concentraban en la puertas del hotel donde se celebraba el acto electoral.

Escudos para evitar el lanzamiento de objetos y que no se repitiera lo sucedido el miercoles pasado. Cristóbal Montoro ha intentado quitar hierro al asunto. "Las imágenes no se corresponden con lo que es Cataluña. Eso no es Cataluña, eso no es España. La democracia está perfectamente asentada en todo el territorio", aseguraba Montoro.

Pero el Ministerio del Interior ha elaborado un informe en el descalifica la actuación de los antidisturbios. "No existía perímetro de seguridad vallado y los integrantes de la unidad móvil de Mossos de Esquadra presentes en el lugar, no intervinieron en ningún momento para facilitar la salida de las personalidades".

Monedas, basura, y algún botellín de cristal. Son los objetos que, según Interior, se lanzaron al coche en el que viajaban el ministro de Hacienda y la presidenta del PP catalán. Nadie resultó herido, pero sí destacan que el coche ha quedado abollado por varios sitios.

Alicia Sánchez-Camacho pide que se investiguen los errores del dispositivo policial y denuncia que el PP de Cataluña ha recibido 15 escraches, acosos violentos y amenazas en lo que va de campaña electoral.