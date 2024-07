El chef con estrella Michelin Carlos Maldonado y Pablo Ojeda cocinan en su sección de Más Vale Tarde nada más y nada menos que un cachopo. Un plato con el que, admite el nutricionista, "nos vamos a meter muchas calorías". A propósito de esto señala que "se habla mucho del relleno, pero poco del acompañamiento".

A propósito de esto, Ojeda recomienda una alternativa a las patatas fritas "un poquito más suave" y además con un "sentido nutricional". "El hierro que tiene la ternera el cuerpo lo entiende muy bien, pero si metemos alimentos ricos en vitamina C, como el tomate, un pisto o un pimiento morrón vamos a mejorar la absorción de ese hierro y bajar el consumo calórico", explica.

"A mi me han dicho 'Pablo va a acompañar el cachopo con ensalada' y he dicho 'pues me llevo unos pimientos fritos'", comenta con humor Maldonado, a lo que Ojeda responde que "yo no he venido a este programa para que se me boicotee continuamente, cojo y me voy". Finalmente, 'la gota que colma el vaso' es cuando el chef asegura que le gusta "empapar en aceite" el cachopo, provocando la reacción del nutricionista: "Te iba a invitar a mi boda, pero me lo estoy pensando", advierte.