Los contadores no están listos, los consumidores no entienden el nuevo sistema y lo último, las eléctricas tampoco están preparadas. Por todo esto, la nueva factura de la luz se retrasa. Estaba previsto que comenzara a aplicarse en abril, pero ha surgido un nuevo problema, las eléctricas le han dicho al Gobierno que necesitan como mínimo un año para adpatarse al sistema. "Que unas compañías que llevan años acostumbradas a utilizar un sólo dato en el contador para hacer la factura cada dos meses. Van a tener que pasar a utilizar más de 1.500 datos cada mes, eso requiere un ajuste en los sistemas informáticos" dice Jorge Morales de Labra, experto sector eléctrico.

Pero según publica 'Cinco Días' el Gobierno ha hecho caso a medias. Porque sólo les dará dos meses para que se adpaten. Según Jorge "en dos meses no van a solucionar absolutamente nada. Me temo que esta próloga tiene mucho más que ver en el revuelo social que se ha generado con el anuncio del sistema de facturación de la luz, que a la inmensa mayoría de la población no lo entiende y aunque hay elecciones la Parlamento Europeo a finales de mayo".

El nuevo sistema comenzaría finalmente a aplicarse en junio y hasta ese momento pagaríamos 48,41 euros el megavatio por hora. Ese es el precio que fijó el Gobierno en enero de este año después de suspender la subasta eléctrica, pero no es el precio real del mercado. En febrero la media fue de 24.6 euros y el último dato de 14,97 euros. Y como el consumidor paga de más, eso significa que se le va a devolver dinero en el recibo de la luz.

"El gobierno en ese decreto que ha enviado al Consejo de Estado es que el dinero que tiene que devolver lo tiene que hacer en mayo. Coincidiendo con la fecha de las elecciones" dice Jorge. Las asociaciones de consumidores creen que el nuevo sistema debería eliminarse directamente. Consideran que es un caos para el usuario porque con él la factura tendrá mil tarifas distintas. Además, hay otro problema, el de los contadores inteligentes. Según competencia a finales del 2014 habrá instalado unos 7 millones, sólo un 35% de los que tienen que transformarse.