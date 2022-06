La celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid está dejando imágenes que casi recuerdan a las del confinamiento, con algunas de las principales vías de la capital, como la Castellana o el Paseo del Prado, vacías casi por completo, debido a los cortes de tráfico para facilitar los desplazamientos de las delegaciones internacionales.

Unos cortes de tráfico que están generando algunos inconvenientes a los ciudadanos para moverse por la ciudad, tal y como ha experimentado en sus carnes Elisa Beni, que señala en Más Vale Tarde que "se ve vacío por donde van las comitivas, lo que no se ve es lo que hay en los laterales de Castellana, que es donde están [los coches] unos encima de otros".

"Los navegadores no sirven, que es un poco la pelea que yo he tenido con el taxista", apunta la periodista, que incide en que "a los navegadores no les comunica Biden cuándo va a salir ni a qué hora ni en qué hoteles están ni adónde van", por lo que "marcan rutas que son absurdas tal y como está la ciudad".